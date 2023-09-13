Süt ve tavuk üretimi azaldı! Gıda enflasyonu tetiklendi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:49

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi ve Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı.

Süt ve et ürünlerinde üretimin azalması fiyatların tırmansına neden oluyor. Bu durum gıda enflasyonunu tetikliyor.

Üretimdeki azalış ilerleyen dönemlerde fiyatların artmasına neden olacak.

Verilere göre, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 artarken; hindi eti üretimi yüzde 11,4 azaldı.

Kümes hayvancılığı üretim miktarı, Temmuz 2023

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi de yüzde 19,8 azaldı.

Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Temmuz 2023

İçme sütü üretim miktarı, Temmuz 2023



Bir önceki ay 866 bin 632 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 ton oldu.

Bir önceki ay 105 bin 140 ton olan içme sütü üretimi temmuz ayında yüzde 2,8 azalarak 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti.