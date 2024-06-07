Gıda enflasyonunda Türkiye ile dünya arasında uçurum

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:32

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:32

Küresel gıda fiyatlarında düşüş hızı yavaşlasa da Türkiye gıda enflasyonunda küresel seviyelerden hâla uzakta.

Dünya gıda fiyatları, mayıs ayında şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşlere rağmen tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle art arda üçüncü ayda arttı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Nisan ayındaki revize edilmiş seviyeden yüzde 0,9 yükselerek Mayıs ayında 120,4'e çıktı.

Bununla birlikte endekste yıllık olarak yüzde 3,4'lük düşüş kaydedildi. Gıda fiyatlarında aylıkta yükseliş ivmesi görünürken, yıllık düşüş hızında da yavaşlama dikkat çekti.

Türkiye'de bir zamandır yıllık gıda enflasyonunda yatay seyir izlenirken, küresel gıda enflasyonuyla olan makasın da ciddi düzeyde devam ettiği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 69,9 oldu. Son veriyle birlikte küresel gıda enflasyonuyla olan makas da 73 puanın üzerinde gerçekleşti.