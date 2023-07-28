Gıda ve market denetimlerinde 176 milyon lira ceza
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulandığını, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaçlar kapsamında yurttaşları mağdur edenlere uygulanan para cezasının da 361 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerle, iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Bolat, yurttaşlara yönelik haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicileri koruyucu tedbirler aldıklarını ifade etti.
Bolat, denetimleri de aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.
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