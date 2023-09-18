Gıdada ucuzluk hayal: Tarımda 2023 yılı mazot ve gübre destekleri çiftçide umutsuzluğa neden oldu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

Hükümetin “müjde” olarak açıkladığı tarımsal destekler çiftçi için hayal kırıklığı yarattı. Bazı ürünlerde 2 TL ile 95 TL arasında artış yapılırken girdilerinin yüzde 60’ı ithalata bağlı üretici bundan sonra “ucuz gıdaya” ulaşmanın hayal olduğunu belirtti. Üretici en azından mazottaki Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılmasını istiyor.

CHP Niğde Milletvekili ve Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, önceki gün açıklanan ve “2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler” kapsamında çitçiye ödenecek tarımsal destekleme miktarlarını geçen yıla göre kıyasladı. Gürer, “Seçimden önce 17-18 lira civarında olan mazotun bu gün 40 lirayı geçtiği göz önünde bulundurulursa, geçen dekar başına 75 lira olan mazot desteğinin 150 TL olması gerekirdi 103 lirada kaldı” dedi.

(Ömer Fethi Gürer)

‘EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR’

Çiftçi Celalettin Yaşar ise, “Mahsulumuz para etmiyor. Aldığım destekle artan mazot fiyatının oranı aynı değil. Benim mazotum yüzde 100 zamlanıyor da aldığım destek niye yüzde 100 zamlanmıyor? 75 liranın 150 lira olması lazım. Sel oldu. Normalde en kötü 50 ton patates almamız lazımdı. 20 ton patates aldık. Yani işçinin yevmiyesini kurtarmaz. Tarla temizlensin diye mecburen topluyoruz. Emeğimiz boşa gidiyor” diye konuştu.

(Hüseyin Demirtaş)

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise bu enflasyonist dönemde yapılan komik artışların yurttaşın ucuz gıdaya ulaşma hayalini suya düşürdüğünü söyledi. Demirtaş, “Çiftçi neden mazot alırken ÖTV ödüyor? Çiftçi bu mazotla gezmeye mi gidiyor? Tatile mi gidiyor? Yatlara vergisiz satıyorsunuz da çiftçiden neden lüks vergisi alıyorsunuz? Amaç yerli üretimi desteklemek ithalattan kurtulmaksa acilen çiftçinin üstünden bu yükü alın” ifadelerini kullandı.

Pandemi hatırlatması da yapan Demirtaş, “İthalci ‘Dışarıdan daha ucuza alırız’ anlayışı çöktü artık bunu kabullenin. Bakın yeni virüsler görülmeye başlandı. Tüm dünya iç üretimini dengeliyor, depolarını dolduruyor. Artık parayla bile gıda alamayız dışarıdan. Türkiye zaten birçok üründe kendine yeterliliğini kaybetti. Çiftçiyi de küstürmeyin. Gıda güvenliğini riske atmayın” diye konuştu.