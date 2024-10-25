Goldman Sachs 2025 alüminyum ve bakır fiyat tahminlerini yükseltti

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:09

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:12

Goldman Sachs, Çin'deki mali teşviklerin etkisiyle 2025 için alüminyum ve bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, alüminyum fiyatını ton başına 2 bin 700 dolara, bakır fiyatını ise 10 bin 160 dolara yükseltti. Daha önce bu değerler sırasıyla 2 bin 540 dolar ve 10 bin 100 dolardı.

METAL TALEBİ ARTACAK

Bankanın öngörüsüne göre, Çin'in ekipman yenileme ve tüketici malları değişim programları metal talebini kayda değer oranda artıracak. Fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü riskler ek teşvikler olabilirken ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ise aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtildi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) Perşembe günü alüminyum, 2 bin 715 dolarla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bakır ise ton başına 9 bin 510 dolardan işlem görmeye devam etti.