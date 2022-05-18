Goldman Sachs Çin için büyüme tahminini düşürdü

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:07

Analistler, Çin ekonomisinin hedeflerinin üzerine çıkmasından ziyade altında kalmasının daha olası olduğunu ifade etti.

Analist notunda "Büyüme tahminlerinin bu düşük hali bile koronavirüs salgınının kontrol atltında olduğu, emlak piyasasının içinde bulunduğu durumdan iyiye doğru ilerlediği ve hükümetin önümüzdeki aylarda altyapı harcamaları üzerinden önemli miktarda destek sağlayacağı varsayımını içeriyor" ifadesi yer aldı.

BEKLENTİLER SATIŞLARIN GERİLEYECEĞİ YÖNÜNDE



Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkede perakende satışlar, Nisan'da geçen yıla göre yüzde 11.1 gerileyerek 2020'den bu yana en büyük daralmayı gerçekleştirmişti. Perakende satışları Mart'ta yüzde 3.5 gerilemişti. Nisan ayı için beklentiler ise satışların yüzde 6.1 gerileyeceği yönünde açıklanmıştı.

Tecrit önlemleriyle birlikte restoranların satışları yüzde 22.7 düşerken otomobil satışları yüzde 47.6 gerilemişti.

Sanayi üretimi ise tecrit önlemlerinin tedarik zincirini aksatmasıyla birlikte Nisan'da ekonomistlerin yüzde 0.4 olan büyüme tahminlerinin aksine yüzde 2.9 daralmıştı. Sanayi üretimi Şubat 2020'den bu yana en keskin daralmayı kaydetmişti.

Perakende satışlar ve sanayi üretimindeki daralma Çin'in siyasi liderleri için hayati önem taşıyan istihdamın da düşmesine yol açmıştı. Ülke genelinde işsizlik yüzde 5.8'den Nisan ayında yüzde 6.1'e yükselmiş, böylece yüzde 6.2 seviyesine yükseldiği Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanmıştı.