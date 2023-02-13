SGK'den yeşil kartlı depremzedelerin diyaliz tedavilerine ilişkin açıklama: 'Doğal afet provizyonu'

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayabileceklerini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:13
SGK'den yeşil kartlı depremzedelerin diyaliz tedavilerine ilişkin açıklama: 'Doğal afet provizyonu'
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 8'nci gününde arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bölgeye, başta çadır olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar için malzemeler gönderiliyor. 

Bu sırada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yeşil kartlı depremzedeler için duyuru yapıldı.  Yapılan açıklamada, afet bölgesinde yaşayan yeşil kartlı yurttaşların, OHAL süresince yaşadıkları veya sevkedildikleri illerde tedavi olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak  SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilecekleri belirtildi.


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