SGK'den yeşil kartlı depremzedelerin diyaliz tedavilerine ilişkin açıklama: 'Doğal afet provizyonu'
Sosyal Güvenlik Kurumu, yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayabileceklerini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 8'nci gününde arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bölgeye, başta çadır olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar için malzemeler gönderiliyor.
Bu sırada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yeşil kartlı depremzedeler için duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, afet bölgesinde yaşayan yeşil kartlı yurttaşların, OHAL süresince yaşadıkları veya sevkedildikleri illerde tedavi olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilecekleri belirtildi.
Afet bölgesinde yaşayan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavilerini olabilmeleri için "doğal afet provizyonu" alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebileceklerdir. pic.twitter.com/1mAbkVsNi8— SGK (@sgksosyalmedya) February 13, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları
- Ölüyoruz!
- Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor