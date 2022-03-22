Goldman Sachs Fed’den 50 baz puan artış bekliyor
Goldman Sachs ekonomistleri Fed Başkanı Powell’ın dün şahin tondaki açıklamaları sonrası faiz artış beklentilerinde değişikliğe gitti
Goldman Sachs Group Ekonomistleri Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin söylemlerinin ardından Mayıs ve Haziran ayı toplantılarında Fed’den 50’şer baz puan faiz artışı bekliyor.
Jan Hatzius öncülüğündeki ekonomistler Fed’in yılın 2. yarısındaki kalan 4 toplantıda faizleri 25’er baz puan artıracağını, 2023’ün ilk 9 ayında da 3 faiz artışı beklediklerini belirtti.
Fed Başkanı Powell, faiz artırımına dair dün “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır” açıklamasını yapmıştı. Powell bir sonraki toplantı tarihi olan 3-4 Mayıs’ta 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğu sinyali verdi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, analistler dün yayınlanan raporda “söylem değişikliği 50 baz puanlık faiz artışının yaklaştığına dair bir işaret” değerlendirmesini yaptı.
Fed geçen hafta 2018’den beri ilk kez faiz artırmıştı.
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