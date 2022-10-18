Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı
ABD'li banka Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrekte net kârı ve gelirleri tahminleri aştı.
ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 düştü.
Goldman Sachs, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, bankanın 2022'nin üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalarak 3,1 milyar dolara düştü. Goldman Sachs, 2021'in üçüncü çeyreğinde 5,4 milyar dolar net kâr elde etmişti.
GEÇEN YILA GÖRE KÂRI DÜŞTÜ
Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 14,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 8,25 dolara geriledi.
Bankanın üçüncü çeyrekteki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 11,9 milyar dolara indi. Geçen yılın temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs'ın geliri 13,6 milyar dolar olmuştu.
ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo ve Bank of America da üçüncü çeyrek kârlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.
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