Goldman Sachs’tan şaşırtan Türk Lirası mesajı

7.05.2026 12:43:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen Türk Lirası'na yönelik iyimser beklentisini koruduğunu duyurdu. Yüksek getiri potansiyelinin riskleri dengelediğini savunan banka, yatırımcılara mevcut pozisyonlarını sürdürme tavsiyesinde bulundu.

Goldman Sachs, Türk Lirası’na yönelik değerlendirmesinde yatırımcılara TL pozisyonlarını koruma yönündeki görüşünü yineledi. Kamakshya Trivedi liderliğindeki stratejist ekip, dolar karşısında Türk Lirası’nda kalmanın hâlâ cazip olduğunu ifade etti.

Raporda, Türk Lirası’nın son dönemde önemli baskılarla karşılaştığı ancak yüksek getiri potansiyelinin bu baskıları dengelediği vurgulandı.

PETROL FİYATLARI TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Goldman Sachs değerlendirmesinde, savaş kaynaklı petrol fiyatlarındaki sert yükselişin Türkiye ekonomisi açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Brent petrolün 100-110 dolar aralığında seyretmesinin cari açık üzerinde olumsuz etki yarattığı ve enflasyonda düşüş sürecini zorlaştırdığı ifade edildi. Raporda ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası’nı desteklemek için rezerv kullanmasının rezervler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

YÜKSEK CARRY GETİRİ TÜRK LİRASI'NI DESTEKLİYOR

Analistlere göre Türkiye, dış şoklardan olumsuz etkilenen ekonomiler arasında yer alsa da yüksek carry getirisi ve sıkı kur yönetimi Türk Lirası üzerindeki baskıyı sınırlıyor.

Raporda, gelişen ve sınır piyasalar arasında Türk Lirası’nın sunduğu yüksek faiz getirilerinin öne çıktığı ve bu durumun kurdaki zayıflama eğilimini dengelediği ifade edildi.

Goldman Sachs, bu nedenle kısa vadede Türk Lirası’na yönelik olumlu görüşünü koruduğunu bildirdi.

BAZI PARA BİRİMLERİ DE TERCİH EDİLİYOR

Banka, Türk Lirası’nın yanı sıra petrol ihracatçısı ülkelerin para birimleri olan Nijerya Nairası ve Kazakistan Tengesi'ni de dolar karşısında tercih ettiği varlıklar arasında tutmayı sürdürdü.

Öte yandan Barclays ve Bank of America (BofA) gibi büyük bankaların, İran savaşı öncesinde açtıkları yüksek getirili Türk Lirası pozisyonlarını artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri nedeniyle kapattıkları hatırlatıldı.

İş ve aile yaşamı uyumu araştırması: En büyük sorun uzun çalışma saatleri
İş ve aile yaşamı uyumu araştırması: En büyük sorun uzun çalışma saatleri TÜİK’in “İş ve Aile Yaşamının Uyumu, 2025” araştırması, bakım sorumluluğu ile iş yaşamı arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre bakım sorumluluğu bulunanların oranı yüzde 43,1 olarak hesaplandı.
Milyonların gözü temmuz artışında: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Milyonların gözü temmuz artışında: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Yılın ilk dönemine dair verilerin netleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın Temmuz ayında alacağı ödemeler için güncel hesaplamalar hız kazandı. Hem emekliler hem de kamu çalışanları için oluşan farklar maaş tablolarını değiştirirken, nihai artış oranları için gözler yaz başında yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
Mahfi Eğilmez enflasyonu yükselten hataları sıraladı: 'Normal koşullarda enflasyon yükseldiği zaman...'
Mahfi Eğilmez enflasyonu yükselten hataları sıraladı: 'Normal koşullarda enflasyon yükseldiği zaman...' Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, yanlış para ve maliye politikalarının enflasyonu nasıl körüklediğini analiz ederek ekonomi yönetimine kritik uyarılarda bulundu. Beklentilerin yönetilememesinin ve sıkça başvurulan varlık barışı düzenlemelerinin kayıtdışılığı teşvik ettiğini vurgulayan Eğilmez, yapısal reformların hayata geçirilmemesi durumunda enflasyonun durdurulamayacağını belirtti.