Milyonların gözü temmuz artışında: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik veriler netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte 2026’nın ilk dört aylık enflasyon verisi tamamlandı.

Bu yıla yüzde 12,19 zamlı kök maaş ve 20 bin TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığıyla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci zam dönemine ilişkin önemli ipuçları ortaya çıktı.

Mart ayında yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanırken, temmuz ayında da yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14,64 OLDU

TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Böylece dört aylık toplam enflasyon yüzde 14,64 oldu. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,64’lük maaş artışını garantilemiş oldu.

Kesin zam oranının belirlenmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

Dört aylık enflasyon oranına göre yapılan hesaplamalarda halen 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının 22 bin 928 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

İlk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ile ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da yeni artış gündeme gelecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk hesaplamalar da ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik zamma ek olarak enflasyon farkı da hesaplanıyor. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması durumunda memurlar enflasyon farkı almaya hak kazanıyor.

Dört aylık enflasyonun yüzde 14,64’e ulaşmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluştu.

Bu farkın yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına eklenmesiyle birlikte temmuz ayı zam oranı yüzde 10,51 seviyesine çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN

Bu yıla yüzde 18,6 zam ve bin TL taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve memur emeklileri, temmuz ayında oluşacak enflasyon farkıyla birlikte yeni maaşlarını alacak.

Halen en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 TL seviyesinde bulunuyor.

Sadece yüzde 7’lik artış dikkate alındığında en düşük memur maaşının 66 bin 222 TL’ye, memur emeklisi maaşının ise 29 bin 716 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Şu ana kadar oluşan yüzde 10,51’lik zam oranına göre ise en düşük memur maaşının 68 bin 395 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşının da 30 bin 691 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.

Mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.