Goldman Sachs: 'Türkiye’nin cari açığı 45 milyar dolara çıkacak'

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:10

Goldman Sachs Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin Haziran ayının üçüncü haftasından bu yana sert şekilde arttığını ve daha düşük bir dış finansman kısıtlamasıyla makro tahminlerini güncellediğini açıkladı.

"SIKILAŞTIRMA İHTİYACI AZALDI"

Goldman Sachs notunda, "Ek finansman, dış finansman açığını önlemek için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacının önemli ölçüde azaldığı anlamına geliyor ve politika yapıcıların bu alanı büyümeyi desteklemek için kullanacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte oldukça güçlü iç talep öncülüğünde ve net ihracatın devam eden katkısıyla yüzde7.6 büyümüştü.