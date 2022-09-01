Goldman Sachs: 'Türkiye’nin cari açığı 45 milyar dolara çıkacak'
Goldman Sachs Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 5.5'e yükseltti, cari açık tahminini ise 36 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkardı.
Goldman Sachs Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin Haziran ayının üçüncü haftasından bu yana sert şekilde arttığını ve daha düşük bir dış finansman kısıtlamasıyla makro tahminlerini güncellediğini açıkladı.
"SIKILAŞTIRMA İHTİYACI AZALDI"
Goldman Sachs notunda, "Ek finansman, dış finansman açığını önlemek için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacının önemli ölçüde azaldığı anlamına geliyor ve politika yapıcıların bu alanı büyümeyi desteklemek için kullanacağını düşünüyoruz" dedi.
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte oldukça güçlü iç talep öncülüğünde ve net ihracatın devam eden katkısıyla yüzde7.6 büyümüştü.
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