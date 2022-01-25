Goldman Sachs'tan Türk hisselerinde fiyat güncellemesi

Goldman Sachs, Borsa İstanbul'da takip ettiği belirli hisseler için hedef fiyat ve görünüm değerlendirmesini yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 17:15
Goldman Sachs'tan Türk hisselerinde fiyat güncellemesi
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Goldman Sachs, yayımladığı bir araştırma raporunda Türk lirasındaki değer kaybının BIST’teki ihracatçı ve perakendeciler için olumlu olacağını, yüksek emtia fiyatlarının marjları baskılayabileceğini ve küresel toparlanmayla beraber Türk Hava Yolları hisselerinin olumlu etkileneceğini belirtti.

Şişecam için al tavsiyelerini yinelediklerini belirten Goldman Sachs analistleri, şirketin Türk lirasındaki değer kaybından olumlu etkilenmesinin, kimyasal fiyatlarındaki iyileşmenin, toparlayan üretim hacminin ve ABD’deki yeni yatırımlarının bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

Ülker için al tavsiyesini nötr olarak değiştiren kurum, şirketin açık Döviz pozisyonlarının, artan kaldıraç oranının ve 2021’de şirketin dövizlerdeki düşüşten dolayı ney kayıp yaşayacağını öngörmelerinin bu değişikliğin ana nedenleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Goldman Sachs, Koç, HepsiBurada, Türk Hava Yolları,Sabancı, BİM ve Şok için al tavsiyesini korurken bu hisselerin dip seviyelerinde bulunduğunu ve cazip değerlemelere sahip olduğuna değindi. Goldman, analiz ettiği hisselerin medyan yükselişinin yüzde 32 civarında olmasını beklediklerini vurguladı.

Goldman Sachs’ın analizini yaptığı hisseler için hedef fiyat tahminleri ve tavsiyeleri ise şöyle:

Hisse

Hedef Fiyat

Tavsiye

Sabancı Holding

20,40

AL

Koç Holding

49

AL

BİM

121

AL

Şok

24

AL

Şişe Cam

22

AL

THY

43

AL

Anadolu Efes

38,30

NÖTR

Migros

55

NÖTR

Tofaş

94

NÖTR

Arçelik

66,90

NÖTR

Coca Cola İçecek

140

NÖTR

Ülker

21

NÖTR

Ford Otosan

263

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