Goldman Sachs'tan Türk hisselerinde fiyat güncellemesi
Goldman Sachs, Borsa İstanbul'da takip ettiği belirli hisseler için hedef fiyat ve görünüm değerlendirmesini yayımladı.
Goldman Sachs, yayımladığı bir araştırma raporunda Türk lirasındaki değer kaybının BIST’teki ihracatçı ve perakendeciler için olumlu olacağını, yüksek emtia fiyatlarının marjları baskılayabileceğini ve küresel toparlanmayla beraber Türk Hava Yolları hisselerinin olumlu etkileneceğini belirtti.
Şişecam için al tavsiyelerini yinelediklerini belirten Goldman Sachs analistleri, şirketin Türk lirasındaki değer kaybından olumlu etkilenmesinin, kimyasal fiyatlarındaki iyileşmenin, toparlayan üretim hacminin ve ABD’deki yeni yatırımlarının bu kararda etkili olduğunu vurguladı.
Ülker için al tavsiyesini nötr olarak değiştiren kurum, şirketin açık Döviz pozisyonlarının, artan kaldıraç oranının ve 2021’de şirketin dövizlerdeki düşüşten dolayı ney kayıp yaşayacağını öngörmelerinin bu değişikliğin ana nedenleri arasında bulunduğunu dile getirdi.
Goldman Sachs, Koç, HepsiBurada, Türk Hava Yolları,Sabancı, BİM ve Şok için al tavsiyesini korurken bu hisselerin dip seviyelerinde bulunduğunu ve cazip değerlemelere sahip olduğuna değindi. Goldman, analiz ettiği hisselerin medyan yükselişinin yüzde 32 civarında olmasını beklediklerini vurguladı.
Goldman Sachs’ın analizini yaptığı hisseler için hedef fiyat tahminleri ve tavsiyeleri ise şöyle:
Hisse
Hedef Fiyat
Tavsiye
Sabancı Holding
20,40
AL
Koç Holding
49
AL
BİM
121
AL
Şok
24
AL
Şişe Cam
22
AL
THY
43
AL
Anadolu Efes
38,30
NÖTR
Migros
55
NÖTR
Tofaş
94
NÖTR
Arçelik
66,90
NÖTR
Coca Cola İçecek
140
NÖTR
Ülker
21
NÖTR
Ford Otosan
263
SAT
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