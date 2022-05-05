Goldman Sachs ve Coinbase arasında Bitcoin işbirliği

05 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00

Kripto para borsası Coinbase, Wall Street devlerinden birini daha sektöre çekmeyi başardı. Coinbase kurumsal yatırımcılar departmanı başkanı Brett Tejpaul, e-posta ile yaptığı açıklamasında, “Coinbase’in Goldman Sachs ile birlikte çalışması, kripto paraların teminat olarak kullanımındaki ilk adımı temsil ediyor ve böylelikle itibari para birimi ve kripto ekonomileri arasındaki köprü güçlendi.” ifadelerini kullandı.

Coinbase kredi detayları dışında başka ek bir bilgi vermedi. Geçtiğimiz hafta konuşan Goldman Sachs sözcüsü, Bitcoin ile teminatlandırılan kredilendirmenin daha önce ismi açıklanmayan bir kurum tarafından sağlandığını söylemişti.

BTC destekli krediler kripto para birimi sektörü için yeni bir gelişme değil ancak Wall Street devlarinin sektöre adım atması umut verici bir adım. Babel Finance gibi kripto sektörü kökenli kuruluşlar BTC madenciliği şirketlerine teminat olarak madencilik cihazlarını kullanarak bile nakit para borç alımına imkan veriyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda Coinbase toplamda 566 milyon dolarlık kripto paraya sahipti ve bunların 183 milyon dolarını BTC oluşturuyordu. Aynı zamanda şirket nakit ve nakit eşdeğeri olarak da 7.1 milyar dolara sahip olduğunu duyurmuştu.

GOLDMAN SACHS ANALİSTLERİNDEN BİTCOİN YORUMU: YETERLİ DEĞİL

Bankacılık devi Goldman Sachs, BTC’nin daha fazla bireysel yatırımcı tarafından benimsenmesinin Bitcoin fiyatını artırmak için yeterli olmayacağına inanıyor.

Goldman stratejistleri Zach Pandl ve Isabella Rosenberg, geçtiğimiz aylardayatırımcılara yönelik bir notta, Bitcoin’in ana akım yatırımcılar için çekicilik kazanmasına rağmen, diğer makro varlıklarla olan ilişkisinin de yükselişte olduğunu yazdı.

Bitcoin ve kripto para piyasasındaki güçlü tasfiyeler, genellikle hisse senedi piyasasındaki tasfiyeleri izledi. Bitcoin’in S&P 500 ile korelasyonu şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.