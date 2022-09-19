Goldman Sachs'dan ABD tahmini

19 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından cuma günü yayınlanan bir notta, ABD’nin 2023'te yüzde 1,1 büyümesi beklendiği kaydedildi.

Goldman Sachs Group Inc, 2023 için ABD ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü.

Golman, geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini yükseltmişti. Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında 50 baz puan artıracağı beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs ekonomistleri, daha önce Eylül'de 50 baz puan, Kasım'da 25 baz puan faiz artırımı bekliyorlardı.

Banka yılsonu için terminal faiz tahminini de 75 baz puan artırarak yüzde 4-4,25 aralığına yükseltmişti.

Jan Hatzius da dahil olmak üzere Goldman Sachs ekonomistleri tarafından cuma günü yayınlanan bir notta, ABD’nin 2023'te yüzde 1,1 büyümesi beklendiği kaydedildi. Ekonomistlerin bir önceki öngörüsü yüzde 1,5 olarak gerçekleşiyordu. 2022 tahmini değişmeden yüzde 0 olarak kaldı.

KRİTİK KARAR BEKLENİYOR



Ekonomistler, “Finansal koşullardaki son sıkılaşma ile birlikte bu yüksek oranlar, gelecek yıl büyüme ve istihdam için biraz daha kötü bir görünüme işaret ediyor. Büyüme tahminimiz, ücret ve fiyat enflasyonunu soğutmak için gerekli olduğuna inandığımız potansiyelin altında bir büyüme haritası anlamına geliyor” dedi.

Fed’in bu hafta vereceği karar, önümüzde döneme dair projeksiyonun piyasalar tarafından daha net anlaşılmasını sağlayacak. Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin arttığına işaret eden gelişmeler nedeniyle haftalardır piyasalar negatif bir seyir izliyordu.



Goldman, işsizlik oranı için de tahminlerini yükseltti. Daha önceki yüzde 3,6 tahminini yukarı yönlü revize ederek 2022 sonuna kadar yaklaşık yüzde 3,7 oranında işsizlik beklediklerini kaydetti.

2023 sonu için daha önceki yüzde 3,6’lık tahminini yüzde 4,1'e ve 2024 için önceki yüzde 4'lük tahmini yüzde 4,2'ye çekti.



