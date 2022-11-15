Goldman Sachs'tan enflasyon tahmini
Goldman ekonomistlerine göre tedarik zincirindeki sıkıntılarındaki azalma ve ücret artışlarında yavaşlamanın etkisiyle ABD'de enflasyon 2023'te önemli ölçüde gevşeyecek.
Goldman ekonomistleri gelecek sene enflasyonun 'önemli ölçüde' düşeceği konusunda iyimser görüşte.
Jan Hatzius öncülüğündeki Goldman Sachs analistleri şu an yüzde 5.1 olan çekirdek PCE enflasyon tahminini Aralık 2023 için yüzde 2.9'a düşürdü.
12 aylık çekirdek enflasyon eylül ayında yüzde 4.9'dan yüzde 5.1'e yükselmişti.
"OTOMOTİV VE TÜKETİM MALLARI STOKLARI TOPARLANDI"
Açıklamada PCE enflasyonda düşüş beklentisinin nedenlerine dair "tedarik zincirindeki ve nakliyattaki sıkıntılar 2022'de azalırken, otomotiv ve tüketim malları stokları aşırı düşük seviyelerden toparlandı" ifadesine yer verildi.
Barınma enflasyonunda zirvenin görüldüğü ve bundan sonra düşüş olacağı, bunun da hizmet enflasyonunda düşüşe neden olacağı belirtildi.
Üçüncü olarak da ücret artışlarının yavaşlayacağı belirtilerek "Yıllık ücret artışlarının 2023 sonunda yüzde 4'e inmesini bekliyoruz.Bu da istihdama duyarlı hizmet kategorilerinde enflasyonun yavaşlamasını destekleyecek. Tüm bunların etkisiyle PCE enflasyonu önemli ölçüde gerileyecek" değerlendirmesi yapıldı.
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