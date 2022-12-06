Goldman Sachs'tan kripto şirketlerine yatırım planı
ABD'li finans devi Goldman Sachs, kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından kripto şirketlerine yatırım yapmayı planlıyor. Goldman, birçok kripto şirketine yönelik ayrıntılı inceleme yürütüyor.
ABD'li finans devi Goldman Sachs, kripto para borsası FTX'in çöküşünün değerlemeleri düşürmesi ve yatırımcı iştahını azaltmasının ardından, kripto şirketlerini satın almak veya yatırım yapmak için on milyonlarca dolar harcama yapmayı planlıyor.
Goldman'ın dijital varlıklar birimi başkanı Mathew McDermott Reuters'a yaptığı açıklamada, FTX'in çöküşünün daha güvenilir, düzenlenmiş kripto para oyuncularına olan ihtiyacı artırdığını ve büyük bankaların bu durumu fırsat olarak gördüğünü söyledi.
McDermott Goldman'ın birçok farklı kripto şirketine dair ayrıntılı inceleme yürüttüğünü belirtti. McDermott geçen ayki söyleşisinde "Çok daha makul fiyatlı olan bazı ilginç fırsatlar görüyoruz" dedi.
"UZUN VADELİ BİR FIRSAT"
Dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX, 11 Kasım'da ABD'de iflas işlemlerini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried da görevinden istifa etmişti.
Goldman'ın yatırım yapabileceği miktar, geçen yıl 21.6 milyar dolar kar eden banka için büyük olmasa da, kripto sektöründeki çalkantı sırasında yatırım yapmaya devam etme isteği, uzun vadeli bir fırsat gördüğünü gösteriyor.
Goldman Sachs CEO'su David Solomon 10 Kasım'da CNBC'ye yaptığı açıklamada, kripto paraları "son derece spekülatif" olarak görse de, altyapısı resmiyet kazandıkça ciddi potansiyel gördüğünü söylemişti.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması