Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! 12 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:53

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:53

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 2024 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 80 dolardan 82 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 75 dolardan 78 dolara yükseltti.

TAHMİNLER 5 DOLAR YÜKSELDİ

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar ve 70 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 30 Kasım'da yapılan toplantıda bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artığını belirtti.

AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Petrolün fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Artışların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin: 35,41 TL

Benzin: 32,93 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 39,09 TL

Benzin fiyatı: 33,66 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,3 TL

Benzin fiyatı: 33,8 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.