Goldman Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi
Goldman Sachs Türk bankaları için fiyat hedeflerini ortalama yüzde 7 yukarı yönlü güncellerken, son dönemde yaşanan makro oynaklıkların yakın vadede hisse fiyatlarındaki oynaklığa etki edebileceğini belirtti.
Goldman Sachs, yükselen enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybından dolayı Türk bankaları için tahminlerini güncellediğini belirtti.
2021-2025 döneminde hisse başına kazanç tahminlerini ortalama yüzde 4 yükselttiklerini ifade eden Goldman analistleri, net faiz gelirinin artacağına yönelik beklentilerin bu güncellemede etkili olduğunu söyledi.
Goldman analistleri net faiz gelirlerinin artmasına yönelik beklentilerinin altında yatan iki sebep olduğunu belirtti:
Türk lirasındaki değer kaybından dolayı banka bilançolarının büyüme hızının artması
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte TÜFE’ye bağlı varlıkların net faiz gelirlerini yukarı yönlü desteklemesi
Yükselen enflasyonun operasyonel harcamaları artırarak net faiz gelirlerindeki yükselişin pozitif etkisini sınırlayabileceğini belirten banka, zayıflayan kur ve makro oynaklıkların da risk maliyetini artırabileceğini düşündüklerini dile getirdi.
HEDEF FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ ORTALAMA YÜZDE 7
Son dönemde yaşanan makro oynaklıkların yakın vadede hisse fiyatlarındaki oynaklığa etki edebileceğini belirten Goldman Sachs, hisse başına kazanç tahminlerindeki artışla beraber hedef fiyatlarını ortalama yüzde 7 artırdıklarını vurguladı.
Akbank için hedef fiyatını 7,60’dan 8,40’a çıkaran Goldman Sachs, hissenin yüzde 19 getiri potansiyeli sunduğunu belirterek 'Al' tavsiyelerini koruduklarını söyledi.
İş Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank için 'Nötr' tavsiyelerini koruduklarını söyleyen Goldman analistleri, İş Bankası için hedef fiyatı 6,06’dan 6,80’e çıkardıklarını belirtirken Yapı Kredi için hedef fiyatı 3,07’den 3,51’e çıkardıklarını belirtti.
Goldman Sachs, Halkbank için 'Sat' tavsiyelerini koruduklarını ve yüzde 32’lik kayıp potansiyeli olduğunu belirtirken Garanti Bankası’nı değerlendirmediklerini ifade etti.
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