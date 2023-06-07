Golf R 333 Edition, dakikalar içinde tükendi
Volkswagen Golf R 333 Edition Almanya'da satışa çıktıktan sonra 8 dakikada 333 adet satmayı başardı.
Volkswagen geçtiğimiz haftalarda Almanya'da Golf R'ın özel versiyonu olan 333 Limited Edition'ı 76 bin 410 Euro'luk fiyat etiketiyle duyudu.
Sınırlı sayıda üretilen özel sürüm Golf R, sadece dakikalar içinde tükendi.
Audi RS3 Sportback'ten yaklaşık 10 bin Euro daha pahalı ve Porsche 718 Cayman S ile yakın bir fiyata sahip olmasına rağmen Volkswagen Golf R 333 Edition modeli 8 dakikada 33 adet satıldı.
Yalnızca Almanya'da satılacak olan VW Golf R 333, turbo şarjlı 2.0 litrelik motoruyla 328 beygir güç (245 kilowatt) ve 420 Newton-metre tork üretiyor.
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