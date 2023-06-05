Otomotiv satışları rekor kırdı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre mayıs ayında 111 bin 356 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu rakam 2022 mayıs ayına göre yüzde 70.9 oranında artış anlamına geliyor. Otomobil satışlarında artış yüzde 68.5 olurken hafif ticari araçlardaki artış yüzde 79.9’a ulaştı. Baz etkisinin yanlış yorumlara sebep olmaması için 10 yıllık mayıs ayı satışlarına bakıldığında da yüzde 69.1 oranında artış olduğu görüldü. Ocak-Haziran dönemi ise 0 km otomobil fiyatları ortalama yüzde 27 arttı.

PİYASA FİYATININ ALTINDA FİYAT

Otomotiv sektörü yöneticileri, pazarın yüzde 40’lık bölümünün kâr amaçlı alımlar olduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla tüketicilerin araç bulunamadığına ilişkin şikâyetlerinin temel sebeplerinin başında tarihin en yüksek araç arzının olduğu bir dönemde yatırım ve kâr amaçlı yapılan alımlar olduğu anlaşılıyor. Yetkili satıcıların bir kısmının çeşitli yöntemlerle liste fiyatlarının üzerinde satış yapması, takasa getirilen araçlara piyasa fiyatının altında fiyat verilmesi de şikâyet konularından biri.

C SEGMENTİ TERCİH EDİLDİ

Tüketicilerin ağırlıklı olarak takas ve öz sermayelerini kullanıp araç aldığını söyleyen yöneticilerin bir diğer sorunu da ithalat için gerekli dövize ulaşmakta yaşanan zorluklar. Piyasadan döviz almak zorunda kalan firmalar fiyatlandırma konusunda çok zor bir süreçte. Döviz kurunun yükselmeye devam etmesi durumunda fiyatların ÖTV ve ÖTV’li fiyatın üzerinden alınan KDV yüzünden döviz kurunun artışından daha yüksek oranda olacağını söyleyen yetkililer, bu durumda piyasanın yavaşlayabileceğini söylüyor. İlk beş ayda ulaşılan 445 bin 6 adetlik satışın, normal şartlar altında 1 milyon adet üzeri pazara işaret ettiği ama ekonomik gelişmelerin etkisiyle bu rakama ulaşmanın mümkün olmayacağı da yapılan yorumlar arasında.

Yılın ilk beş ayındaki toplam otomobil satışlarına bakıldığında yüzde 54.7 oranıyla C segmentinin en çok tercih edilen segment olduğu görüldü. İkinci sıradaysa yüzde 33.9’luk payla B segmenti yer alıdı. SUV gövde tipi yüzde 45.8 payla yerini iyice sağlamlaştırırken geleneksel olarak pazar lideri olan sedan gövde tipi yüzde 29.7 payla ikinciliğe düştü. Hatchback gövde tipi ise yüzde 22.1 paya sahip. Yakıt türüne göre pazara bakıldığında benzinli araçlar yüzde 68, dizel araçlar yüzde 17.3, hibrit araçlar yüzde 10.4, LPG’li araçlar yüzde 1.3 pay aldı. Elektrikli araçların payı ise 10 bin 166 adetlik satışla yüzde 3’e yükseldi. Mayıs ayında 1000 adetlik teslimat yapılacağı açıklanan Togg ise 306 adet teslimat yaptı.

MAYIS AYI SIRALAMASI

Markalar bazında mayısta toplam satışlarda birinci Fiat olurken Opel, Peugeot, Renault ve Ford ilk beşi oluşturdu. Mayıs ayı otomobil satışı sıralamasından Fiat, Opel, Renault, VW ve Peugeot ilk beşte yer aldı. Hafif ticari araç satışı sıralamasında ise Ford, Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel şeklinde oldu. Opel, Peugeot ve Citroen satışlarının ulaştığı nokta, Stellantis Grubu’nda tedarikle ilgili sorunların önemli oranda çözüldüğünü de ortaya koydu.