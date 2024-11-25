Google antitröst davasında kritik aşama: Reklam teknolojisinde hakimiyet sorgulanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi reklam teknolojisindeki hakimiyetine karşı açtığı davada son savunmasını yapmaya hazırlanıyor.

Google antitröst davasında kritik aşama: Reklam teknolojisinde hakimiyet sorgulanıyor
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Reuters
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:59

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi reklamcılık teknolojisinde yasadışı bir hakimiyet kurduğu iddiasını desteklemek için son savunmasını yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü gerçekleşecek kapanış konuşmaları, Virginia'daki mahkemede 15 günlük bir duruşmanın ardından yapılacak.

Savcılar, Google'ın yayıncı reklam sunucuları ve reklamveren reklam ağları pazarlarında tekelleşmeye çalıştığını ve alıcılarla satıcılar arasındaki reklam borsalarına hakim olmayı hedeflediğini öne sürdü. Öte yandan Google, bu davanın geçmişteki olaylara odaklandığını ve antitröst yasalarının rakiplerin hizmetlerine uyum sağlamak için haksız bir şekilde yorumlandığını savundu.

"GOOGLE'DAN UZAKLAŞMAK İMKÂNSIZ"

Duruşmada yayıncılar Google'ın reklam ağına erişimin zorunluluğundan dolayı şirketin hoşlanmadıkları özelliklerini bile kabul etmek zorunda kaldıklarını belirtti. News Corp'tan bir tanık, şirketin 2017 yılında Google'dan ayrılması durumunda 9 milyon dolarlık reklam gelirini kaybedebileceğini ifade etti.

POTANSİYEL SONUÇLAR VE AB SÜRECİ

Mahkemeyi yöneten Yargıç Leonie Brinkema, Google'ın yasaları ihlal ettiğine karar verirse, savcılar şirketin Google Ad Manager platformunu satmasını talep edebilir. Google, Avrupa Birliği'ndeki benzer bir antitröst soruşturmasını sonlandırmak için bu yıl reklam borsasını satmayı teklif etmiş ancak Avrupalı yayıncılar bu teklifi yetersiz bulmuştu.

Analistler, bu davayı, Google'ın çevrimiçi aramada yasadışı bir tekel oluşturduğu ve Chrome tarayıcısını satmaya zorlanabileceği daha büyük bir davaya kıyasla finansal açıdan daha düşük riskli olarak değerlendiriyor.


Etiketler: #ABD Adalet Bakanlığı #google

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