Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 14:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 14:00

Tasarruf tedbirleri kapsamında ilk adım İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, Ali Yerlikaya başta olmak üzere bakan yardımcılarının koruma aracı sayısı ve koruma polis sayısının azaltıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla;

Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."