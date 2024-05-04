Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tasarruf tedbirleri kapsamında bakan ve bakan yardımcılarının araçları ve koruma polis sayısı azaltıldığı belirtildi.
Tasarruf tedbirleri kapsamında ilk adım İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, Ali Yerlikaya başta olmak üzere bakan yardımcılarının koruma aracı sayısı ve koruma polis sayısının azaltıldığını duyurdu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şunlar kaydedildi:
"Tasarruf tedbirleri kapsamında
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla;
Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."
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