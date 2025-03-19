İmamoğlu gözaltısı sonrası ekonomide karanlık tablo! Dolar, Euro, altın ve borsada son durum...

Yayınlanma: 19.03.2025 - 18:53

Güncelleme: 19.03.2025 - 18:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Türkiye'de siyasi deprem yaşanırken yargı kararları ile Türkiye'de adalete olan güvensizlik piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Sabah saatlerinde gözaltına alınan İmamoğlu’nun ardından döviz kurları ve altın tarihi zirveleri görürken Borsa İstanbul’da büyük düşüş kaydedildi.

DÖVİZDE SON DURUM

Güne 36,69 seviyesinde başlayan dolar/TL, piyasalardaki panikle 40 TL’yi aştı. Gün içinde Merkez Bankası’nın 10 milyar doları aşan satış yaparak müdahale ettiği iddialarıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar, saat 18.20 itibarıyla yüzde 3,37 yükselişle 37,92 seviyesinde işlem görüyor. Güne 40,16 seviyesinde başlayan Euro/TL ise 44,60 seviyesine kadar yükselerek zirve yaptıktan sonra 41,43 seviyelerine çekildi.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram altın da tarihi zirvesine ulaştı. Sabah 3 bin 577 TL’den işlem gören gram altın, gün içinde 4 bin 1 TL’ye kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise yüzde 3,30 artışla 3 bin 695 TL seviyesinde dengelendi.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul BIST100 endeksinde gün boyunca büyük kayıplar yaşandı. 18 Mart Salı günü 10.802 seviyesinden kapanan borsa, sabah saatlerinde yüzde 7’yi aşan bir düşüşle açıldı. Gün içinde iki kez Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girerken, endeks 10 bin puanın altına düştü. BIST100 günü yüzde 8,72’lik kayıpla 9.860 seviyesinde tamamladı.