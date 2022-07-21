Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda: Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.06 azalışla 422.3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0.17 değer kazancıyla 13.304 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.11 yükselişle 7.271 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.13 artışla 6.193 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.86 değer kaybıyla 20.952 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.19 azalışla 8.014 puanda bulunuyor.
Dün, yüzde 0.5 azalışla günü 1.0177'den tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0.3 artışla 1.0210 seviyesinde işlem görüyor.
GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDA
Analistler, pay piyasalarının resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararına çevrildiğini ifade etti.
ECB'nin, politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisinin de güçlendiğini söyledi.
Analistler, bugün ayrıca ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
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