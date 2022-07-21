Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan kaçıyor
1-8 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 62,2 milyon dolar hisse senedi satışı, 54,5 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) satışı ve 1,7 milyon dolar Özel Sektör Tahvil satışı gerçekleştirmiştir.
Haftalık yabancı işlemleri raporu yayımlandı.
BIST100 Endeksi 1-8 Temmuz tarihleri arasında yüzde 0,40 değer kaybetti. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 67 baz puan düşüş yaşandı.
Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 3.437,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1.824,2 milyon dolarlık DİBS satışı ve 0,7 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2022 yılında toplam 5.261,3 milyon dolarlık menkul kıymet2 satışı gerçekleştirmiş oldu.
Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 3.105,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1.950,9 milyon dolarlık DİBS satışı ve 7,1 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 2 5.049,6 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.
Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 8 Temmuz itibariyle yüzde 33,6 olurken önceki haftada bu oran %33,7 seviyesindeydi. 2021 yılı kapanışında yüzde 40,6 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise yüzde 42,7 idi.
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