Gözler bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:00

Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

YILIN İLK FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİ

Tüm dünyadaki merkez bankaları sıkılaştırma hamleleri yaparken; TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi gerçekleşmişti.

PPK metninde mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu belirtilmişti. Merkez Bankası, bir önceki faiz indirimini ise Aralık 2021’de yapmış ve sonraki 7 toplantıyı pas geçmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Fitch yetkilisi, TCMB'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye'de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.

Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağı yönünde olurken, azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer aldı.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin sabit tutulacağı öngörüldü. 29 ekonomistin katıldığı ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Bloomberg HT anketinde ise faiz indirimi beklentisi öne çıktı. 17 kurumun katıldığı ankette 9 kurum indirim bekliyor. Kurumların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.