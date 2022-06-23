Gözler hem Merkez'de hem rezervde: 20 yılın en düşük seviyesi bekleniyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:25

TCMB politika faizinde değişiklik beklenmeyen para politikası kararını 1400'te açıklayacak. Ardından 14.30'da haftalık döviz rezervi ve döviz talebi hakkında gösterge olan döviz mevduat verileri yayımlanacak.

Ayrıca talep toplama süresi dün sona eren gelire endeksli senet hakkında Hazine'den gelmesi olası açıklamalar da izlenecek.

Türkiye ekonomisinde enerji ithalatı başta olmak üzere artan döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve TL'nin negatif reel getiri verdiği mevcut kur ile ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor.

Bankacılar TCMB rezervlerindeki düşüşün devam ettiğine ve yeni döviz kaynağı ihtiyacının arttığına dikkat çekiyorlar.

Bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın dünkü Türkiye ziyareti de yeni bir döviz girdisi yaratıp yaratmayacağı açısından takip edildi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride potansiyel bir swap anlaşmasına atıfta bulunulmadı. İki ülke arasındaki "yeni bir işbirliği döneminin" başlaması için ortak kararlılık vurgusu yapılan bildiride ekonomik ilişkilerin geliştirileceği belirtildi.

"NET REZERVLER 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Bugün yayımlanacak haftalık net uluslararası rezervler verisi hakkında bankacıların yaptığı hesaplamalara göre net rezervin geçen hafta itibarıyla, önceki 8.15 milyar dolar seviyesinden 7 milyar dolara doğru gerileyeceği ve 20 yılın en düşük seviyesini göreceği tahmin edildi.

TCMB'nin (TCMB) faiz kararı da takip edilecek gelişmeler arasında. Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında yüzde 73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 14'ü faizlerin sabit bırakılacağını, biri ise politika faizinin yüzde 13'e indireleceğini tahmin etti.

TL YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 24 DEĞER KAYBETTİ

TL geçen yıl yüzde 44 değer kaybettikten sonra büyük bölümü Nisan'dan sonra olmak üzere yıl başından bu yana yüzde 24 daha değer kaybetti.

Bu hafta illikit piyasada 17.5425'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gören dolar/TL 08.50'de 17.3400/17.3595 seviyesindeydi.

Türkiye'nin geçen hafta 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri sonra son iki günkü düşüşün ardından sınırlı yükseldi. CDS dün yaklaşık 4 bp yükselerek günü 801/811 seviyesinden tamamladı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, küresel resesyon endişeleri ve Fed'den agresif faiz artırımı beklentilerinin zayıflattığı risk iştahıyla dalgalı seyir izlerken emtia fiyatları da geriledi.

Dolar ise küresel resesyon endişelerinin Hazine tahvil getirilerini neredeyse iki haftanın dip seviyesine çekmesiyle geriledi. Dolar bu seviyelerden kapanması halinde üst üste dördüncü günü de kayıpla kapatacak.