Gözler iktidarda: Asgari ücret ne kadar olacak?

15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:24

Asgari ücretle ilgili gündem bu yıl her zamankinden daha erken başladı. Genellikle Aralık ayına doğru konuşulan asgari ücret görüşmeleri bu yıl kasım ayı gelmeden gündeme geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AKP MKYK ve MYK'sinde asgari ücrete ilişkin zam konusu görüşülecek.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan konuya ilişkin "AKP haftaya yoğun gündemle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin A Takımı'yla 20 gündür bir araya gelmiyordu" dedi.

"ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şöyle devam etti:

"Elbette bu aşamada asgari ücret tespit komisyonuna çevrilecek önümüzdeki ay. Komisyon önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Yeni asgari ücret belirlenecek. Bu sene elbette yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

İşçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınıyor. O fikirler masada olacak, konuşulacak. Söz konusu bu üç kesiminin de hayat standartları 2022 asgari ücretinden beklentileri o çalışmanın içinde yer alacak"