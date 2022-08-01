Gözler Kabine Toplantısı'nda: Takibe düşen kart borcu için üç formül masada
Dar gelirlilerin gözü kredi kartı ve icralık borçlarına yönelik çalışma için Kabine Toplantısı'na çevrildi. Takibe düşen kart borcu için 3 formül gündeme geldi.
Dar gelirli yurttaşların ve kredi kartı borcu olanların gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda. Bugün yapılacak kritik toplantıda takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın masaya yatırılacağı öğrenilirken, detayların ise toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Çalışma dar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. Takibe düşmüş ve icralık olmuş borçlar, kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar.
KART BORCU OLANLAR İÇİN ÜÇ FORMÜL
Yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak.
81 İLDE KONUT PROJESİ
CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardığına göre; 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.
Ağustos ayının ilk Kabine toplantısının bugün saat 15.00’te başlaması bekleniyor.
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