Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: İşte masadaki gündem maddeleri...

En son 31 Ekim'de toplanan Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması görüşülecek.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak.