OVP ile enflasyon hesapları değişti! İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşları...

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:39

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntılarını açıkladı.

Türkiye ekonomisinin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık yol haritası belli oldu.

OVP'deki enflasyon tahminlerine göre, memur ve memur emeklileri maaşları da değişti

HAKEM KURULU KARARINI VERDİ

Programda 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edilirken 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması beklendi.

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861,94 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Memur enflasyon farkı ise yüzde 29,96 olacak.

Ocak 2024'te gerçekleşecek memur toplu sözleşme zammı da yüzde 15 oldu. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisi ve Ocak 2024'te uygulanacak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memur zam oranı ise Ocak ayı için yüzde yüzde 49,46 olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 65

6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 37,76

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76

Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Ocak 2024 toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96

Memur zammı: Yüzde 49,46

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 2024 Ocak döneminde 32.907 TL olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.761 TL olacak.

Sabah Gazetesi'nin derlediği bilgilere göre, yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve OVP enflasyon beklentisine göre yüzde 29,96'lık enflasyon farkı hesabına göre; memur ve memur emeklisi maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞLARI