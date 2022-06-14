Prof. Dr. Veysel Ulusoy: ENAG'ın varlığı baştan beri rektörlüğü rahatsız ediyor

14 Haziran 2022 Salı, 23:24

Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAG) kurucusu, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açılmıştı.

Verileri uzmanlar tarafından tartışmalı bulunan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verisi açıklamaya başlayan ENAG’la ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. TÜİK, ENAG kurucusu Ulusoy hakkında da ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Ulusoy, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hakkında başlatılan "disiplin soruşturması" ve Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün ENAG'ı ve Ulusoy'u hedef alan açıklamalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. ENAG'ın varlığının baştan beri rektörlüğü rahatsız ettiğini ifade eden Ulusoy, araştırmalar için üniversitenin kaynaklarının kullanıldığı iddiasının asılsız olduğunu vurguladı.

Ulusoy, "Verilerimizin ne olup olmadığını bilmeden, bir gün merak edip sormayan rektörün bizi 'yanıltıcı yanlış bilgi vermekle' suçlaması bir gaflettir. Bir bilim insanına yakışmayan bu sözlerin muhakkak bir hukuki karşılığı olacaktır zira bu noktadan sonra devam eden doktora tezinin Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlanma olasılığı kalmamıştır. Bu haliyle tüm sorumluluk sarf ettiği cümlelerden dolayı rektöründür" dedi.

Yeditepe Üniversitesi'nde süren soruşturmaya ilişkin halkı doğru bir şekilde bilinçlendirmek amacıyla kamuoyuna duyurumuzdur. pic.twitter.com/pK4Jq5KUfL — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 14, 2022

BİNGÖL: ULUSOY'A, TARTIŞMALI ENFLASYON HESAPLARIYLA İLGİLİ İŞLEM YAPILMAMIŞTI

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Veysel Ulusoy'un "ENAG'ın verilerini üniversitenin görüşüymüş gibi anlaşılacak şekilde" paylaştığını iddia etti.

Bingöl, "Çeşitli mecralarda Üniversitemiz hakkında suçlayıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a bugüne kadar, tartışmalı enflasyon hesaplarıyla ilgili herhangi bir ikaz veya işlem tarafımızdan yapılmamıştı. Çünkü yaptığı açıklamalar kendisinin görüşü olarak değerlendirilmişti. Herhangi bir kişi ya da grubun kendi görüşlerini, Üniversitemizin görüşüymüş gibi anlaşılacak şekilde, medyayla kampüsümüzde paylaşması kabul edilemez. Üniversite adına kamuoyuna açıklama yapma sorumluluğu Rektöre ve onun yetkili kılacağı organlara aittir. Atatürkçü kimliğinden, çizgisinden ödün vermeyen ve vermeyecek olan üniversitemizin, parçası olmadığı tartışmalara hiçbir şekilde girmeyeceğinden; gerekli süreçleri yasal çerçeve içerisinde yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmaması için kamuoyunu bilgilendirir, saygılar sunarız" ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürmektedir. pic.twitter.com/hH5GTY9i7G — Canan Aykut Bingöl (@RectorYeditepe) June 14, 2022

"ENAG'IN VARLIĞI BAŞTAN BERİ REKTÖRLÜĞÜ RAHATSIZ EDİYOR"

Ulusoy, Rektör Canan Aykut Bingöl'ün açıklamalarına ve başlatılan soruşturmaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Usülsüz bir şekilde hakkında soruşturma açıldığını belirten Ulusoy, "Hakkımdaki suçlama habertürk.com.tr'de, Kemal Öztürk'ün köşesinde bizi ziyaret ederek bilgi aldığı ENAG hakkında merkezinin yanlışlıkla üniversitenin olduğunu yazması idi. Öztürk daha sonra bu yanlışını düzelterek bunun böyle olmadığını köşesine taşımasına rağmen süreç devam etti. İşte tam da bu ENAG merkezi haberi soruşturmanın nedeni oldu ve aslında ENAG'ın varlığının taa baştan beri rektörlüğü rahatsız etmesi" dedi.

Araştırma sürecinde hiçbir zaman üniversitenin mekanını ve araçlarını kullanmadıklarını belirten Veysel Ulusoy, rektörün verilerle ilgili kendileriyle de iletişime geçmediğini vurgulayarak "Bizi 'yanıltıcı yanlış bilgi vermekle' suçlaması bir gaflettir. Bir bilim insanına yakışmayan bu sözlerin muhakkak bir hukuki karşılığı olacaktır zira bu noktadan sonra devam eden doktora tezinin Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlanma olasılığı kalmamıştır. Bu haliyle tüm sorumluluk sarf ettiği cümlelerden dolayı rektöründür" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Ulusoy'un açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

Dünyada Prof. Alberto Cavallo'nun Harvard Üniversitesi bünyesinde kurup geliştirdiği ABD'nin ENAG'ına karşılık ikinci örnek olan ENAG benim üniversitemi yöneten kişiler tarafından soruşturmayla mükafatlandınlmıştır. Ve en acısı da bunu yaparken bilimsel özerklikten bahsedilmesi.. Soruşturma açık bir şekilde ENAG'ın susturulması üzerine kurgulanmış bir özellik taşımaktadır. KARARLILIĞIMIZ VERİMLİLİĞİMİZDİR. MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR... BÖYLE BİLİNE!

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri kamuoyu tarafından tartışılırken, her ay enflasyon verileri yayımlayan Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından "disiplin soruşturması" başlatılmıştı. Üniversite, Ulusoy’un basına "izinsiz" röportaj verdiği, kurumun "bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı" kullandığı iddiasını öne sürmüştü.