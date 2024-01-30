Gözler TÜİK'e çevrildi! Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:49

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:49

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinin üstünde yüzde 42.2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Reuters anketinde Ocak'ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 62.7 ila yüzde 66.2 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 5.3 ila yüzde 7.6 aralığında şekilleniyor.

Yılsonu tahminleri ise yüzde 40 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor.

BİRÇOK ÜRÜNE ZAM GELDİ

Ekonomistler, aylık enflasyondaki sert yükselişin sebebinin yılbaşında birçok ürüne gelen zamların yanı sıra asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki zammın hizmet ve üretim sektörlerine olan etkisi olduğunu değerlendiriyor.

Ocak ayında gıda fiyatlarındaki mevsimsel artışın yanı sıra hanehalkı doğalgaz kullanımının artışının da TÜFE'ye etkisi olacağı öngörülüyor.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti.

TCMB geçen hafta bir haftalık repo faizini yüzde 45 seviyesine çekerek dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirtmiş sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığı mesajını vermişti.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan yüksek zam gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündemi olmaya devam ediyor.

TCMB Aralık ayında yayınladığı para politikası kurulu toplantı özetinde başta asgari ücret ve diğer ücret ayarlamalarının etkisi ile aylık enflasyonun Ocak ayında yükseleceğini Şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin ettiğini açıklamıştı.

TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Merkez Bankası enflasyon tahminleri yıllık enflasyonun yıl ortasına doğru yüzde 70-75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde.

TL'nin değer kaybı da fiyatlar üzerindeki baskısını sürdürmeye devam ediyor.

Geçen yılın tamamını yüzd36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.7 değer kaybetti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 4.27 arttığını; açlık sınırının ise 15,048 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK Ocak ayı enflasyon verisini 5 Şubat saat 10.00'da açıklayacak.