Gözler yılın son açıklanacak enflasyon raporunda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılının 4. enflasyon raporu toplantısı saat 10:30'da TCMB'nin Ankara'daki merkezinde yapılacak. TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60.4 olarak revize etmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın son Enflasyon Raporuna ilişkin sunumu saat 10:30'da başlayacak.
Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 60.4 tahminini piyasanın yüzde 70 civarında bulunan tahminine ne kadar yaklaştıracağı merak ediliyor.
OVP'de paylaşılan enflasyon tahmini bu yıl sonu için yüzde 65, 2023 için yüzde 24.9 seviyesinde.
TCMB'nin bir önceki tahmini ise bu yıl sonu için yüzde 60.4 , önümüzdeki yıl için yüzde 19.2 seviyesinde.
Enflasyon sunumunun ardından soru-cevap bölümünde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajları yakından izlenecek.
İktisadi faaliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB, geçen hafta faiz indirimlerine 150 baz puan ile devam etmiş, bir sonraki toplantı olan Kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti. Böylece sisyasilerin de istediği tek haneli faize önümüzdeki ay ulaşılmış olacak. TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi.
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