Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Enflasyonda düşüşü şubattan itibaren göreceğiz

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:01

İstanbul’da AKP tarafından düzenlenen Ekonomi Buluşmaları kapsamında konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, şu anda enflasyonda yatay seyre geçildiğini ifade ederek, “Şubat ayından sonra düşüşü hep beraber göreceğiz” dedi.

Eyüpsultan’da iş insanlarıyla bir araya gelen Gürcan, Türkiye’nin son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu ayrıştığını, enerji ve altın harici ihracatın ithalatı karşılaşma oranının son yıllarda iyileşme gösterdiğini ve yüzde 96,8’e yükseldiğini aktararak hedeflerinin ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 100 yaparak dış ticaret dengesini sağlamak ve cari fazla vermek olduğunu bildirdi.

"ENFLASYON DÜNYADA DA ARTIYOR"

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonun artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Gürcan, “Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar özellikle geçen yılın 11. ayıdan itibaren çok ciddi bir artış oldu. Ocak ayından bu yana artan enflasyon bugün itibarıyla yüzde 83,45’e geldi. Aylık yüzde 11’leri gördüğümüz enflasyon artışı, eylülde 3,08, ağustosta 1,46 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarında yatay seyre geçtik. Enflasyonda gelecek yılın şubat ayından itibaren düşüşlerin yaşanacağını hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürcan, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber enflasyonist baskının tüm dünyada hissedildiğini vurguladı.

"FAİZ ARTIRSAYDIK MANDALI DAHİ İTHAL EDERDİK"

Halen 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini aktaran Gürcan, yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini belirterek, “Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman giderlerini, kârlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi burada da görebilirdik” dedi.

“Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik” ifadelerini de kullanan Gürcan, “Zamanla Türkiye sanayisi güç kaybeder, artık mandalı dahi ithal eder duruma gelirdik. Biz zaten bunu daha önceki yıllarda dönem dönem yaşadık. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik” ifadelerini kullandı.

Gürcan, ihracat rakamlarının artmasındaki en büyük etkenin düşük politika faizi olduğunu da söyledi.

"AKARYAKITTAKİ ÖTV TUTARI YAKLAŞIK 2 TL"

Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaldığını da belirten Gürcan, şunları kaydetti: “Benzinde yüzde 55,3’lük yükü 27,5’e, yine aynı şekilde motorinde 46,8’lik yükü 22,8’e düşürdük. Akaryakıtta şuan ÖTV tutarı yaklaşık 2 lira. Sadece 2 lira 25 kuruş civarı ÖTV alışı var. 2021 yılında toplam 154,2 milyar lira vergi alacağından feragat ettik. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Yine aynı şekilde enflasyonla mücadele kapsamında 2022 yılında 277,8 milyar liralık bir vergiden feragat etmiş olacağız”

NEBATİ ARALIK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Ağustosta A Haber canlı yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, aralık ayında enflasyonda düşüş başlayacağını ve şubat-mart aylarında düşüşü daha net hissedeceğimizi açıkladı.

ERDOĞAN YIL SONU DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda, “Enflasyon ile mücadelemiz var. Yıl başından sonra enflasyonun da düşük faiz ile ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum” dedi