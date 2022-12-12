Gözleri ışıldayan Bakan Nebati'den 'anlamakta güçlük çekeceğiniz' EYT tepkisi!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:13

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin EYT sorusuna verdiği karşılık büyük tepki çekti.

Milyonlarca EYT mağduru sorunlarının çözümünü bekliyor fakat EYT düzenlemesine ilişkin aytıntılar henüz belli değil.

Son günlerde yoğunlaşan EYT gündemine ilişkin bir gazetecinin, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusunu tiye alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT mi?" diye cevap verdi. Nebati daha sonra gülerek yoluna devam etti.

Bakan Nebati'nin sosyal medyada gündem olan bu tavrı büyük tepki çekti.