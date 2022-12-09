Bakan Nureddin Nebati, 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağını duyrdu. Nebati, "2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.
Bakan Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.
Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 9, 2022
Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz.
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