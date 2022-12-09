Bakan Nureddin Nebati, 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağını duyrdu. Nebati, "2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" ifadesini kullandı.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 15:10
Bakan Nureddin Nebati, 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.

Bakan Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.

Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kadro

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