Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (10 Mayıs 2023)
Altın, yatırımcıların Fed’in sıkılaşma döngüsünü ne zaman duraklatacağı konusunda etkili olacak ABD enflasyon verilerine odaklanmasıyla kazançlarını korudu. Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın yatırımcılarının dikkati Fed'in faiz artış döngüsünü ne zaman sonlandıracağı konusunda kritik öneme sahip enflasyon verisine çevrildi.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1.277 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.100 lira, Cumhuriyet altınıda 8.470 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı dün 2.035 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2.031 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.
ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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