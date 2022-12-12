Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (12 Aralık 2022)
Külçe altın bu sene Fed'in agresif para politikası nedeniyle düşerken kasım ayının başlarından itibaren Fed'in daha az şahin mesajlar vermesiyle kaybının bir kısmını telafi etti ve ons başına 1.800 dolara yaklaştı.
Altın fiyatları bu hafta büyük Merkez Bankalarının faiz kararları öncesi gerildi.
Bu hafta Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz kararları da piyasaların odağında olacak.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,38 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.076 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.073 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.790 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında yüzde 75 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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