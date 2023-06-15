Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Haziran 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:02

Altın faizleri sabit tutması sonrası Fed'den gelen şahin mesajlarla düşüşünü beşinci güne taşıdı. Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0.5 azalışla 1.469 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı saat 10.25 itibarıyla 1.472 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.420 lira, Cumhuriyet altını da 9.770 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0.1 azalışla günü 1.942 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.933 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini sabit bırakmasının ardından sınırlı da olsa pozitif seyir izlediğini belirterek yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının olacağını kaydetti.

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, 10 toplantının ardından faizleri yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttuğunu hatırlatan analistler, altının ons fiyatının yeni günde 1.930 dolarla 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test ettiğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek olduğunu ifade eden analistler, 1.950 ve 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.