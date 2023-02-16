Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Şubat 2023)

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:31

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı dün günü 1.838 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.841 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de karışık sinyaller veren verilerin varlık fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.