Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Eylül 2023 altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları...
Dün 1.681-1.653 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.679 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.680 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 1.932 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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