AYM kararına rağmen gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:16

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:19

Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklaması bu hafta da engellendi. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, AYM kararlarına rağmen 964. haftada da kelepçeyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en az 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İHD GENEL SEKRETERİNE TERS KELEPÇE

Polisin müdahalesiyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Sekreteri Hüseyin Küçükbalaban da ters kelepçe ile gözaltına alındı.

HEPSİ SERBEST

Gözaltına alınan 41 kişi, 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı.