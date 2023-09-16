AYM kararına rağmen gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması, AYM kararlarına rağmen 964. haftada da engellendi. Polis ablukasının ardından gözaltına alınan 41 kişi, 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı.
Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklaması bu hafta da engellendi. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, AYM kararlarına rağmen 964. haftada da kelepçeyle gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en az 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
İHD GENEL SEKRETERİNE TERS KELEPÇE
Polisin müdahalesiyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Sekreteri Hüseyin Küçükbalaban da ters kelepçe ile gözaltına alındı.
HEPSİ SERBEST
Gözaltına alınan 41 kişi, 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı.
#CumartesiAnneleri964Hafta buluşmamızda hukuksuzca gözaltına alınan 40 arkadaşımız, 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 16, 2023
28 yıldır vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. pic.twitter.com/1LGykzbB5O
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