Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:14

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:41

Altın, ABD'de güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 düşüşle 1.941 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.951 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Fed'in temmuzda faiz artırabileceği ihtimali dün altının ons fiyatını baskıladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirirken, ABD hazinesinin nakit miktarı dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 40'ı aştığını belirterek, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.