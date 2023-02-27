Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (27 Şubat 2023)

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:32

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin Fed'in agresif sıkılaşma döngüsünü azaltacağı beklentisini artırmasıyla dalgalı seyrini sürüdüryor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.099 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı 10.40 itibarıyla 1.099 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.310 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatıcuma günü yüzde 0,7 azalışla haftayı 1.811 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.810 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı yeniden güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.