Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 5 Kasım 2024 altın fiyatları

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:52

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:52

ABD seçimleri öncesi ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 743 dolar seviyelerinde bulunuyor. bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 22 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 110 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 353 TL seviyelerinden satılıyor.