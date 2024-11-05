Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 5 Kasım 2024 altın fiyatları

Altının gramı 3 bin 22 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 110, Cumhuriyet altını 20 bin 353 liradan satılıyor

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 5 Kasım 2024 altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:52

ABD seçimleri öncesi ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 743 dolar seviyelerinde bulunuyor. bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 22 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 110 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 353 TL seviyelerinden satılıyor.


Etiketler: #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #altın #gram altın

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