Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 5 Kasım 2024 altın fiyatları
Altının gramı 3 bin 22 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 110, Cumhuriyet altını 20 bin 353 liradan satılıyor
ABD seçimleri öncesi ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 743 dolar seviyelerinde bulunuyor. bulunuyor.
Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 22 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 110 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 353 TL seviyelerinden satılıyor.
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