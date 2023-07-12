Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Temmuz 2023 altın fiyatları…
Dün 1626 liradan yeni zirve ile işlem gören altının gram fiyatı rekor tazeledi. Gram altın 1627 liradan satıcı buluyor.
ABD'de enflasyon baskısının yumuşayacağı beklentileriyle altının ons fiyatı bugün yüzde 0.3 değer kazandı.
Çeyrek altın 2679 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
Spot piyasada gram altın 1627 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışına göre 5 lira yükselen gram, ilk işlem saatlerinde 1629 lirayı görerek tarihi zirvesine de ulaştı.
Çeyrek altın 2661 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, salı gününü 2652 liradan tamamlamıştı.
Cumhuriyet altını, 10617 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli
- Verilen sözler yine unutuldu