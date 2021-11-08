Gram altın yükselişe geçti: 569 TL

08 Kasım 2021 Pazartesi, 16:35

Altın fiyatları yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın gün içinde 569 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 565 lira seviyesinde işlem görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta 1818 dolara kadar yükselerek kapanışını da yine bu seviyeden yapan ons altın, yeni haftaya 1820 dolar seviyesinden başladı. Ons, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretmeye devam ediyor.