Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:59

Artan jeopolitik endişelerle birlikte 'güvenli liman' kabul edilen altında yeni rekor kaydedildi.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.728 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.16 itibarıyla yüzde 1.801 ile zirve tazeledi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.943 liradan, cumhuriyet altını 11.773 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR ODU?

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0.7 yükselişle 1.938 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.960 doların direnç, 1.930 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.